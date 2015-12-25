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nijerya'da facia: en az 100 ölü

NİJERYA'DA FACİA: EN AZ 100 ÖLÜ

Nijerya’nın güneydoğusundaki Nnewi kentinde bir gaz tankerinin patlaması sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 25 Aralık 2015, 10:43
Puan Ver : Nijerya'da Facia: En Az 100 Ölü(5/10)10


Tankerin endüstriyel gaz santralinde patladığı belirtildi.



Korkunç olayda aralarında fabrika işçileri ve yöre sakinlerinin de bulunduğunu en az 100 kişi öldü.



Associated Press'in (AP) haberine göre; faciada, Noel zamanı mutfak tüplerini doldurmak için sıra bekleyen insanlar öldü.










Etiketler: Nijerya  Da  Facia  En  Az  100  Ölü    haber

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