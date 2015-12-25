NİJERYA'DA FACİA: EN AZ 100 ÖLÜ
Nijerya’nın güneydoğusundaki Nnewi kentinde bir gaz tankerinin patlaması sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetti.
Tankerin endüstriyel gaz santralinde patladığı belirtildi.
Korkunç olayda aralarında fabrika işçileri ve yöre sakinlerinin de bulunduğunu en az 100 kişi öldü.
Associated Press'in (AP) haberine göre; faciada, Noel zamanı mutfak tüplerini doldurmak için sıra bekleyen insanlar öldü.
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