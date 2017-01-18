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nijerya'da büyük şok! 100'den fazla kişi yanlışlıkla öldü

NİJERYA'DA BÜYÜK ŞOK! 100'DEN FAZLA KİŞİ YANLIŞLIKLA ÖLDÜ

Ordunun Boko Haram örgütüne yönelik hava operasyonunda mülteci kampı ve görevlilerin bulunduğu bölgenin yanlışlıkla bombalanması sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Tarih : 18 Ocak 2017, 09:37
Puan Ver : Nijerya'da Büyük Şok! 100'den Fazla Kişi Yanlışlıkla Öldü(7/10)9


Nijerya Ordusu tarafından Boko Haram örgütüne karşı  düzenlenen hava operasyonunda "yanlışlıkla" mülteci kampı ve görevlilerin  bulunduğu bölgenin bombalandığı, olayda en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği  bildirildi.



Nijerya ordusu adına konuşan General Gen Lucky Irabor gazetecilere  yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde  bulunan ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampı "yanlışlıkla"  bombaladığını söyledi.



 



kaynak:milliyet








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