

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.



Adamawa Eyaleti Polis Sözcüsü Othman Ebubekir, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın batısında Kamerun sınırında bulunan eyaletteki Fadaman Rake köyüne bir araçla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, 2 çocuğa bir çanta verdiğini bildirdi.



Ebubekir, bu kişinin, çantanın içinde para ve değerli eşyaların bulunduğunu söyleyerek ailelerine götürmesini istediğini aktardı.







kaynak:sabah