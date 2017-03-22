NİJERYA'DA 3 BOMBA PEŞ PEŞE PATLADI
Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Maiduguri kentinde art arda bombalı saldırı düzenlendi. 3 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Yerel medya saldırıların intihar eylemi olduğunu belirtiyor.
Reuters haber ajansının acil koduyla geçtiği habere göre Nijerya'nın Çad ile Kamerun kentleri arasında kalan Maiduguri'de 3 ayrı patlama gerçekleşti. Yerel medya 3 saldırının da intihar eylemi olduğunu belirtiyor.
Peş peşe gerçekleşen intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var. Ölenler arasında hamile bir kadının olduğu bildiriliyor.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
kaynak:milliyet
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