

Reuters haber ajansının acil koduyla geçtiği habere göre Nijerya'nın Çad ile Kamerun kentleri arasında kalan Maiduguri'de 3 ayrı patlama gerçekleşti. Yerel medya 3 saldırının da intihar eylemi olduğunu belirtiyor.







Peş peşe gerçekleşen intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var. Ölenler arasında hamile bir kadının olduğu bildiriliyor.







Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.







kaynak:milliyet