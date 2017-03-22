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nijerya'da 3 bomba peş peşe patladı

NİJERYA'DA 3 BOMBA PEŞ PEŞE PATLADI

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Maiduguri kentinde art arda bombalı saldırı düzenlendi. 3 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Yerel medya saldırıların intihar eylemi olduğunu belirtiyor.

Tarih : 22 Mart 2017, 10:55
Puan Ver : Nijerya'da 3 Bomba Peş Peşe Patladı(7/10)8


Reuters haber ajansının acil koduyla geçtiği habere göre Nijerya'nın Çad ile Kamerun kentleri arasında kalan Maiduguri'de 3 ayrı patlama gerçekleşti. Yerel medya 3 saldırının da intihar eylemi olduğunu belirtiyor.



Peş peşe gerçekleşen intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var. Ölenler arasında hamile bir kadının olduğu bildiriliyor.



Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



 



kaynak:milliyet








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