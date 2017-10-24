Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Nijer'de Ölen Amerikan Askerinin Eşi Trump'a Kızgın: Eşimin Adını Bile Hatırlamadı

NİJER'DE ÖLEN AMERİKAN ASKERİNİN EŞİ TRUMP'A KIZGIN: EŞİMİN ADINI BİLE HATIRLAMADI

Nijer'de ekim ayı başındaki çatışmada ölen Amerikan askerinin eşi, kendisini arayan Trump'ın, kocasının ismini hatırlamakta zorlandığını ve bunun için kızgın olduğunu söyledi.

Tarih : 24 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : Nijer'de Ölen Amerikan Askerinin Eşi Trump'a Kızgın: Eşimin Adını Bile Hatırlamadı(8/10)4

Nijer'deki çatışmada ölen ABD askeri Çavuş La David Johnson'ın dul eşi Myeshia Johnson, Amerikan ABC kanalına mülakat verdi.

"KOCAMIN ADINI HATIRLAMAMASI BENİ KIZDIRDI"

Trump'ın kendisini aramasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Johnson, görüşmede kocasının ismini hatırlamakta zorlanan Başkan'a kızgın olduğunu dile getirdi. Johnson, "Beni en çok üzen şey, eşim orada hayatını ülkesi için feda ederken, siz onun ismini neden hatırlayamazsınız. Bu beni kızdırdı ve hatta ağlattı çünkü kocam çok iyi bir askerdi." diye konuştu.

TRUMP: SON DERECE SAYGILI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİM

Öte yandan Trump, Johnson'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump, açıklamasında, "Çavuş La David Johnson'ın dul eşi ile son derece saygılı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve herhangi bir tereddüt yaşamadan onun (Çavuş Johnson'ın) ismini en baştan itibaren zikrettim." ifadesini kullandı.

SALDIRIDA 4'Ü ABD'Lİ 8 ASKER ÖLMÜŞTÜ

Mali sınırına yakın Tillabery bölgesinde bu ayın başında yine askerleri hedef alan saldırı düzenlemişti. Tillabery'ye bağlı Tongo Tongo kasabasında Nijer ve ABD askerlerinin yer aldığı konvoya yapılan saldırıda 4'ü ABD'li, 8 asker yaşamını yitirmişti. ABD Savunma Bakanlığının Afrika Masası Sözcüsü Binbaşı Michelle Baldanza, saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nijer  De  Ölen  Amerikan  Askerinin  Eşi  Trump  A  Kızgın  Eşimin  Adını  
Bile  Hatırlamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER