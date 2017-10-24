NİJER'DE ÖLEN AMERİKAN ASKERİNİN EŞİ TRUMP'A KIZGIN: EŞİMİN ADINI BİLE HATIRLAMADI
Nijer'de ekim ayı başındaki çatışmada ölen Amerikan askerinin eşi, kendisini arayan Trump'ın, kocasının ismini hatırlamakta zorlandığını ve bunun için kızgın olduğunu söyledi.
Nijer'deki çatışmada ölen ABD askeri Çavuş La David Johnson'ın dul eşi Myeshia Johnson, Amerikan ABC kanalına mülakat verdi.
"KOCAMIN ADINI HATIRLAMAMASI BENİ KIZDIRDI"
Trump'ın kendisini aramasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Johnson, görüşmede kocasının ismini hatırlamakta zorlanan Başkan'a kızgın olduğunu dile getirdi. Johnson, "Beni en çok üzen şey, eşim orada hayatını ülkesi için feda ederken, siz onun ismini neden hatırlayamazsınız. Bu beni kızdırdı ve hatta ağlattı çünkü kocam çok iyi bir askerdi." diye konuştu.
TRUMP: SON DERECE SAYGILI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİM
Öte yandan Trump, Johnson'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump, açıklamasında, "Çavuş La David Johnson'ın dul eşi ile son derece saygılı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve herhangi bir tereddüt yaşamadan onun (Çavuş Johnson'ın) ismini en baştan itibaren zikrettim." ifadesini kullandı.
SALDIRIDA 4'Ü ABD'Lİ 8 ASKER ÖLMÜŞTÜ
Mali sınırına yakın Tillabery bölgesinde bu ayın başında yine askerleri hedef alan saldırı düzenlemişti. Tillabery'ye bağlı Tongo Tongo kasabasında Nijer ve ABD askerlerinin yer aldığı konvoya yapılan saldırıda 4'ü ABD'li, 8 asker yaşamını yitirmişti. ABD Savunma Bakanlığının Afrika Masası Sözcüsü Binbaşı Michelle Baldanza, saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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