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nihat zeybekci'den 'döviz' açıklaması

NİHAT ZEYBEKCİ'DEN 'DÖVİZ' AÇIKLAMASI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurundaki artışa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 13 Ocak 2017, 17:42
Puan Ver : Nihat Zeybekci'den 'döviz' Açıklaması(6/10)8


Ekonomi Bakanı Zeybekci, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuştu.



Zeybekci, döviz kurundaki artışa ilişkin, şunları söyledi:



"Merkez Bankasının elinde çok fazla enstrüman ve yaklaşım vardır. Genel itibarıyla Merkez Bankasından birilerinin beklediği, yapmasını istedikleri yaklaşım piyasaya döviz satarak müdahale etmesidir. Benim görüşüm bu yanlış bir yaklaşımdır. Daha başka enstrümanlar vardır.



Merkez Bankasında Türkiye'ye karşı harekete geçilen bu spekülatif yaklaşıma karşı müdahale edecek güç vardır, enstrümanlar vardır ve çok güçlü şekilde bunların gereğini yapabilecek durumdadır. Bunun Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü gerekçesi yok."



Bakan Zeybekci, "Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok." dedi.



'TÜRKİYE ASLA 2 HANELİ ENFLASYON RAKAMI GÖRMEYECEKTİR'



Türkiye'nin asla 2 haneli enflasyon rakamı görmeyeceğini belirten Zeybekci, "Şu andaki seviyenin en önemli etkilerinden birisi kurdaki oynaklıktan kaynaklanan geçici durum. Kur bunu bir kere yapar, devamlı böyle enflasyonu tetiklemez. Arttığı anda seviyeyle ilgili bir nokta oluşur, sonra baz etkisini yavaşça kaybeder ve tekrar istediğimiz yere doğru hızlıca gelir." dedi.



Zeybekci, "Son çeyrekte ihracatın büyümeye katkı verdiğini göreceğiz. İç piyasayla ilgili içerideki tüketimle ilgili de olumlu katkının biraz daha arttığını, kamu yatırımlarıyla ilgili de son çeyrekteki olumlu etkinin biraz daha farklılaşacağını göreceğiz. Bütün bunları aldığımız zaman geçen yılın son çeyrek büyümesi istediğimiz seviyelerde olacaktır." diye konuştu.



Bakan Zeybekci, 2017 yılı büyümesinden ümitli olduğunu ve Orta Vadeli Program hedeflerini tutturma konusunda olumlu olduğunu söyledi.



 



kaynak:ahaber








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