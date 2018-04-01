Nihat, Seda'yı Şimdi De Selin Ciğerci Videosuyla Vurdu!
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Nihat, Seda'yı şimdi de Selin Ciğerci videosuyla vurdu!

NİHAT, SEDA'YI ŞİMDİ DE SELİN CİĞERCİ VİDEOSUYLA VURDU!

Nihat Doğan ve Seda Akgül arasındaki "Kaşar" polemiği alevleniyor. Son olarak Nihat Doğan, Seda Akgül'ü, Selin Ciğerci ile alay ettiği video üzerinden vurdu.

Tarih : 01 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Nihat, Seda'yı Şimdi De Selin Ciğerci Videosuyla Vurdu!(8/10)4

Nihat Doğan ve Seda Akgül arasındaki "Kaşar" polemiği kızışıyor. Son olarak Nihat Doğan, Seda Akgül'ü ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci ile alay ettiği video üzerinden vurdu.

SEDA AKGÜL'E "KAŞAR" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi ünlü sunucu Seda Akgül, Nihat Doğan için "Kocam olsa boğar öldürürüm" demiş bunun üzerine ünlü türkücü Nihat Doğan da "Kaşarla evlenmem" sözleriyle Seda Akgül'ü hedef almıştı.

SELİN CİĞERCİ VİDEOSUYLA SEDA AKKGÜL'Ü VURDU

İkili arasındaki kavgada son hamle Nihat Doğan'dan geldi. Ünlü türkücü, Seda Akgül'ün ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci ile alay eden videosunu Instagram hesabından "Kadına şiddetten şikayet eden kadın! Başka bir kadına şiddet uygulayarak aslında en büyük kadın düşmanı olduğunu ortaya koymuştur..." notuyla paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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