

Ramazan ayında farklı kanallarda izleyici ile buluşan Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş'un sunduğu programlar reytinglerde birçok diziyi solluyor.







BİRİ EMİNÖNÜ'NDE DİĞERİ SULTANAHMET'TE







Bu yıl Mustafa Karataş da Nihat Hatipoğlu'nun Sultanahmet Meydanı'nda yaptığı ramazan programının benzerini yapmaya başladı. O da programını Eminönü'ne yerleştirdi. Nihat Hatipoğlu reytingleri sarsarken Mustafa Karataş da sivri çıkışları ile medyada yer bulmaya başladı.







NİHAT HATİPOĞLU'NDAN GÖNDERME







Nihat Hatipoğlu dün akşamki iftar programında gelen bir sorudan sonra isim vermeden Mustafa Karataş'a göndermede bulundu. Karataş'ın izleyiciden gelen bazı sorular üzerine sinirlenmesine atıfta bulunan Hatipoğlu şu ifadelere yer verdi: "Bazıları diyorlar ki Nihat Hoca biraz daha ağır konuş. Hiç kusura bakmasınlar Nihat Hoca hiç ağır konuşmayacak. Nihat Hoca'nın derdi camiye gelmeyen insanlarımızı kazanmak. Onlara gönlümüzü açmak. Onun için bizim programımızda kavga gürültü hakaret, bu ne biçim soru, hadi canım başka soru yok mu olmayacak. Bir soruyu bir değil bin defa da sorsanız ben yanıtlarım.







"MİLLETLE ALAY EDİYOR"







Öyle milleti küçümsemek milletle alay etmek... Yok efendim şöyle bir çorap giyebilir miyim, oruçluyken koşsam caiz mi? Sorabilir. Neyi merak ediyorsa onu soracak. Vatandaşın tercihi ile oynamayın ne isterse onu sorsun."