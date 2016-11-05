NİHAT DOĞAN'IN SEVGİLİSİ CANLI YAYINI BASTI
Nihat Doğan'la aşk yaşayan Miss Turkey 2014 finalisti Selen Yakıcı, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına baskın yaptı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında bugün yayınlanan bölümüne Nihat Doğan'ın aşk yaşadığı Miss Turkey 2014 finalisti Selen Yakıcı konuk oldu.
Nihat Doğan'la 5 aydır birliktelik yaşadıklarını belirten Yakıcı, "15 Temmuz'da tanıştık. Ona darbe sevgilim diyorum" şeklinde konuştu.
"YEMEK YİYECEKTİK, DARBE OLDU"
Nihat Doğan da nasıl tanıştıklarını anlatırken "Biz 15 Temmuz'da ilk kez buluşacaktık. İlk yemeğimizi yiyecektik. Ama darbe girişimi oldu" ifadelerine yer verdi.
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