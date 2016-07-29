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nihat doğan'dan cem yılmaz'a gönderme

NİHAT DOĞAN'DAN CEM YILMAZ'A GÖNDERME

Darbe girişimi sonrası sessiz kaldığı için suçlanan Cem Yılmaz'a bir taş da Nihat Doğan'dan geldi.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 09:44
Puan Ver : Nihat Doğan'dan Cem Yılmaz'a Gönderme(10/10)8


15 Temmuz darbe kalkışması Türkiye'de birçok şeyi değiştirdi. Askerin sokağa çıkmasına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkı meydanlara davet etti. Sosyal medyada geniş yankı bulan ‘demokrasi nöbeti'ne ünlü isimlerden de destek geldi.


Konu hakkında hiç paylaşım yapmayan ünlüler ise okların hedefinde oldu. Meydanlarda birlik mesajı verenler, sosyal medyada birbirine hoşgörü göstermedi. Şüphesiz ki paylaşım yapmama konusunda en çok eleştirilen isimlerden biri de Cem Yılmaz'dı. Hatta ünlü komedyen hakkında yurt dışına kaçtı haberleri de yapıldı. Uzun süre cevap hakkını kullanmayan Yılmaz, dün sessizliğini bozdu ve ‘vatan sevgim ortadadır' diyerek kimseye hesap vermeyeceğini yazdı.







Etiketler: Nihat  Doğan  Dan  Cem  Yılmaz  A  Gönderme    haber

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