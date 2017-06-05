NİHAT DOĞAN'A ŞOK! 133 KİŞİ ŞİKâYETÇİ OLDU
Muğla'da, infaz koruma memurlarına hakaret ettiği iddia edilen Nihat Doğan hakkında kamu davası açıldı.
Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu müdürü ve 133 infaz koruma memuru, televizyon programında darbe soruşturmasında yargılanan askerlerin duruşmalara takım elbiselerle getirilmesini eleştirerek, infaz koruma memurlarına "alçak gardiyanlar" ifadelerini kullanan Doğan'dan şikayetçi oldu. Muğla Asliye Ceza Mahkemesinde Doğan hakkında "birden çok kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit" suçlamasıyla kamu davası açıldı. İddianamesi kabul edilen davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.
25 YILLIK GARDİYANDAN DAVA
Çıktığı bir televizyon programında İnfaz Koruma Memurlarına, “Alçak gardiyanlar” diyen Şarkıcı Nihat Doğan'a 25 yıllık gardiyan Zafer B. manevi tazminat davası açtı.
Şarkısı Nihat Doğan bir televizyon programında FETÖ davası kapsamında tutuklu olan sanıkların duruşmalara “Şık” kıyafetlerle gelmesini sert bir şekilde eleştirmişti. Doğan, sanıkların şık kıyafetlerle gelmesini gardiyanlara bağlayarak, “Maşallah gardiyanlar içeride FETÖ'cülere iyi bakmışınız. Tebrik ediyorum. Alçaklara takım elbise giydirenler aferin size. O alçak gardiyanlar bunun hesabını vereceksiniz” demişti.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar