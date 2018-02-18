Survivor 2018'de ödül oyununu kazanan Nihat Doğan rakibi Anıl Berk'in üzerine yürüdü. Bir sonraki yarışta yine Anıl'ın karşısına çıkmak İsteyen Nihat, "Bir daha beni seç, efsane geri döndü" diye bağırdı.

Survivor 2018 ödül oyununu kazanan Nihat Doğan, rakibi Anıl Berk'yi olan mücadelesini kazanınca sinirli bir şekilde yarışmacının üzerine yürüdü.

"EFSANE GERİ DÖNDÜ"

Survivor 2018'de gerilimin arttığı günlerde Nihat Doğan skandala imza attı. Ödül oyununda Anıl Berk'i yenen Nihat Doğan, bir sonraki turda tekrar rakibi ile karşılaşmak için tahrik edici hareketlerde bulundu. Nihat Doğan , Anıl Berk'in üzerine yürüyerek, "Bir daha al beni, bir daha seç beni, efsane geri döndü" diye bağırdı.

Kaynak: haberinburada