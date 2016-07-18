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nihat doğan: 'darbeci teröristleri polise teslim ettik'

NİHAT DOĞAN: 'DARBECİ TERÖRİSTLERİ POLİSE TESLİM ETTİK'

Türkiye, 15 Temmuz'da bir grup askerin darbe girişimi sonucu sokaklara dökülürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milletçe meydanlara çıkalım' çağrısına Nihat Doğan'da uyduğunu açıkladı.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 09:49
Puan Ver : Nihat Doğan: 'darbeci Teröristleri Polise Teslim Ettik'(7/10)8


Nihat Doğan, darbe girişiminin yaşandığı gece Mahmutbey sokaklarında çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından yayımladı ve şu notu düştü:

"Darbeci alçaklara karşı herkes sokağa. Gazi Meclis'i bombalayacak kadar alçaklaşmış bu hainlere karşı bütün halkımı sokaklara davet ediyorum. Demokrasiye sahip çıkın."



Doğan daha sonra bir paylaşım daha yaparak şu notu düştü: 'Darbeci şerefsizlerin 2 tane Tankını özgürlük halk direnişçileri olarak teslim aldık.Darbeci teröristleri de polise teslim ettik.'



Nihat Doğan Twitter hesabından da tepki gösterenlere şu tweet'i attı: "Dün sokaklara tankların önüne çıkın çağrıma 'kendin çık' diyen alçaklar biz zaten sokakta tankların üzerindeydik."








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