

Serdar Ortaç'ın 12 yıl vokalliğini yaptıktan sonra şimdilerde kendi albümünü çıkaran Nihan Çilesiz'e Serdar Ortaç'dan müzikal jest!



En beğenilen Serdar Ortaç şarkılarından biri olan “Değmez”, yakında Nihan Çilesiz feat DJ İlkan Günüç cover çalışması olarak dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.



Dünyaca ünlü starların başarılı DJ feat. çalışmalarını örnek alan çiçeği burnunda şarkıcı Nihan Çilesiz; “doğru müzik birlikteliklerinin olumlu yankılar uyandırdığı örnekleri Türkiye'de de gördük. Kısacası son dönem modası “feat” olmadan “hit” olmaz diyorum” diye espri de yaptı.







