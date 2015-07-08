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nihan çilesiz : “feat” olmadan “hit” olmaz dedi

NİHAN ÇİLESİZ : “FEAT” OLMADAN “HİT” OLMAZ DEDİ

Serdar Ortaç'ın 12 yıl vokalliğini yaptıktan sonra şimdilerde kendi albümünü çıkaran Nihan Çilesiz'e Serdar Ortaç'dan müzikal jest!

Tarih : 08 Temmuz 2015, 12:16
Puan Ver : Nihan Çilesiz : “Feat” Olmadan “Hit” Olmaz Dedi(10/10)12


Serdar Ortaç'ın 12 yıl vokalliğini yaptıktan sonra şimdilerde kendi albümünü çıkaran Nihan Çilesiz'e Serdar Ortaç'dan  müzikal jest!

En beğenilen Serdar Ortaç şarkılarından biri olan “Değmez”, yakında Nihan Çilesiz feat DJ İlkan Günüç cover çalışması olarak dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü starların başarılı DJ feat. çalışmalarını örnek alan çiçeği burnunda şarkıcı Nihan Çilesiz;  “doğru müzik birlikteliklerinin olumlu yankılar uyandırdığı örnekleri Türkiye'de de gördük. Kısacası son dönem modası “feat” olmadan “hit” olmaz diyorum” diye espri de yaptı.












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