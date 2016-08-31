NİGEL DE JONG İSTANBUL'DA
Galatasaray'ın prensipte anlaşmasına vardığı Amerika Los Angeles Galaxy takımında orta saha oynayan Hollandalı 32 yaşındaki Nigel De Jong İstanbul'a geldi.
Sarı- Kırmızılı takımın görüştüğü orta saha oyuncusu Nigel De Jong, THY'nin tarifeli seferiyle saat 05.00 sıralarında Londra'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na menajeri ile beraber geldi.
Jong'u Galatasaraylı idareci karşıladı. Havalimanı çalışanlarının fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Jong'u dış hatlar terminalinde de 20 kişilik bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar "I love Jong" tezarühatı ile karşıladığı Jong'a takım atkısı hediye etti. Jong taraftarlarla ile birlikte fotoğraf çekildikten sonra özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.
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