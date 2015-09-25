

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Aksaray- Adana Karayolu'nun Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Obruk Mevkii yakınlarında meydana geldi. Adana istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen 34 BA 4388 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yolun iki tarafındaki bariyerlere çarpıp devrildi. Bu sırada arkasından gelen 50 yaşındaki Hamdullah Akyüz yönetimindeki 68 DZ 067 plakalı otomobil de, hafif ticari araca çarptı.