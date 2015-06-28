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NİĞDE'DE GÖÇÜK! 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ


NİĞDE'DE GÖÇÜK! 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ
Tarih : 28 Haziran 2015, 15:55
Puan Ver : Niğde'de Göçük! 1'i Çocuk 3 Kişi Öldü(10/10)7


Çarşı Mahallesi'nde 60 yaşındaki Fadimeana Sabanlı ve oğlu 19 yaşındaki Remzi Sabanlı, kızı 28 yaşındaki Zeliha Durukan ve torunu 2 yaşındaki Nurcan Durukan'ın oturduğu kerpiç ev, gece yağan yağmurun ardından bugün saat 09.00 aile fertleri kahvaltı yaptığı sırada çöktü. Evin çöktüğünü görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. 


 


Niğde AFAD İl Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmasında zihinsel engelli Remzi Sabunlu ile ablası Zeliha Durukan'ın cesedine ulaşılırken, Fadimeana Sabanlı ile torunu Nurcan Durukan yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Altunhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan minik Nurcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fadimeana Sabanlı'nın ise henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.







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