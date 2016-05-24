

Niğde'de 2 gündür etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı patates, fasulye, buğday ve arpa tarlalarına zarar verdi. Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ve ziraat mühendisleri zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.



Kenar, sağanak yağmur sonrası bazı köylerde sele neden olduğunu belirterek, "Ekili patates ve fasulye tarlaları komple su altında kaldı. Fasulyeler tamamen çürüme aşamasına gelecek ama önümüzdeki günlerde sular çekildikten sonra vatandaşlar tekrar ekmek isteyecek ama tohum bulamayacaklar. Buğdaylarımıza da dolu vurdu. Yüzde 100'e varan bir zarar var yani buğday tamamen telef oldu. Bu bölgedeki vatandaşlarımıza bir nebze olsun tohum yardımı veya borçlarını ertelenmesi ve afet bölgesi alanına alınmasını talep ediyoruz"dedi.