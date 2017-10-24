NİĞDE BELEDİYESİNİN YENİ BAŞKANI AK PARTİ'NİN ADAYI RIFAT ÖZKAN OLDU
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın istifasının ardından, AK Parti'nin adayı Rıfat Özkan meclis üyelerinin oylarıyla yeni başkan olarak seçildi.
Niğde Belediye Başkanı AK Partili Faruk Akdoğan'ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinin 26' sının oyunu alarak yeni başkan seçildi.
26 OYLA SEÇİLDİ
Niğde Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Rıfat Özkan seçildi.
Faruk Akdoğan'ın istifasıyla boşalan belediye başkanlığı için Niğde Belediye Meclisinde seçim yapıldı. AK Parti'nin adayı belediye meclis üyesi Rıfat Özkan 26 oy alarak belediye başkanlığı görevine seçildi.
MHP Grubu'nun aday çıkarmadığı seçimde CHP'nin adayı Fatih Doğan ise 5 oy aldı.
FARUK AKDOĞAN GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
Niğde Belediye Başkanı, AK Partili Faruk Akdoğan görevinden istifa etmişti.
AK Parti'de belediye başkanlarının istifa süreci İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarıya gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a çevrilmişti.
Ancak istifa haberi, Topbaş'ın istifa etmesinin ardından görevi bırakacağı konuşulan belediye başkanları arasında ismi geçen Faruk Akdoğan'dan geldi.
Niğde'de ikinci dönemi olan Akdoğan, düzenlediği basın toplantısında, başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı
RIFAT ÖZKAN KİMDİR?
1957 yılında Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Mustafa Yiğit Çamardı ilçesinde tamamladıktan sonra Niğde Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında İhracat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1993 - 2013 yılları arasında Mobilya ve Bilgisayar alanında 20 yıl ticaretle Rıfat Özkan 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçilerek Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Özkan evli ve dört çocuk babasıdır.
Kaynak: haberinburada
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