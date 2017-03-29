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nicole kidman'ın şiddet gördüğü sahneler eşini çıldırttı

NİCOLE KİDMAN'IN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ SAHNELER EŞİNİ ÇILDIRTTI

Rol aldığı dizide şiddet gören bir kadına hayat veren Nicole Kidman, vücudundaki morlukları gören eşi Keith Urban'ın çok kızdığını söyledi.

Tarih : 29 Mart 2017, 10:41
Puan Ver : Nicole Kidman'ın Şiddet Gördüğü Sahneler Eşini Çıldırttı(9/10)7


SAHNELER USTA OYUNCUYU YORDU



'Big Little Lies' dizisinde oynayan Nicole Kidman, senaryo gereği kocasını canlandıran Alexander Skarsgard'la sahnelerinin kendisini çok yorduğunu anlattı. Bir avukata hayat veren Kidman, şiddete eğilimli kocasının adeta gazabına uğruyor. Diziyi, "Benden çok şeyler götüren bir proje oldu" sözleriyle tanımlayan oyuncu, hem fiziksel hem de psikolojik zarar gördüğünü belirtti.



 



kaynak:haberler








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