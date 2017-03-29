

SAHNELER USTA OYUNCUYU YORDU







'Big Little Lies' dizisinde oynayan Nicole Kidman, senaryo gereği kocasını canlandıran Alexander Skarsgard'la sahnelerinin kendisini çok yorduğunu anlattı. Bir avukata hayat veren Kidman, şiddete eğilimli kocasının adeta gazabına uğruyor. Diziyi, "Benden çok şeyler götüren bir proje oldu" sözleriyle tanımlayan oyuncu, hem fiziksel hem de psikolojik zarar gördüğünü belirtti.







kaynak:haberler