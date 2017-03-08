Sıcaklık Ege Ve Marmara'da 2-4 Derece Azalacak
Alexa'nın Kullanım Alanı Genişliyor
Dijital Oyun Satışları Oldukça İyi Seviyede
Messenger, Beğenmeme Özelliğini Hayata Geçiriyor
Galaxy C5 Pro Yakında Satışa Çıkacak
Spotify İçin 50 Milyon Ne Anlama Geliyor?
The Legend Of Zelda Breath Of The Wild Tüm Zamanların En İyisi!
Galaxy S8, 10 Nisan'da Satışa Çıkıyor
Kadın İstihdamı Artışında Lider Türkiye
Türkler Gibi Geri Dönelim
Nicole Kidman Kapaklı Türkiye Tanıtımı
Obezitenin Sorumlusu Bakın Kim Çıktı...
Polisin Başarılı Çalışması Pkk'nın Oyununu Bozdu
Van Çatak'ta Yol Kenarında Cesedi Bulundu
Abd: Ortak Hedefimiz Işid Olacak
Kadınlar Günü'nde Boşandığı Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü
250 Bin Lira İle 2 Milyon Lira Arasında Teşvik Verilecek
Hatay'da Düşen Suriye Jetinin Kara Kutusuna Ulaşıldı
George Michael'ın Otopsi Raporu Açıklandı
Mehdi Eker'den Flaş Referandum Tahmini

nicole kidman kapaklı türkiye tanıtımı

NİCOLE KİDMAN KAPAKLI TÜRKİYE TANITIMI

Hollywood sinemasının ünlü ismi Nicole Kidman, Türk turizminin tanıtımı amacıyla yurt dışındaki kimi gazetelerde Türkiye'nin yüzü oldu.

Tarih : 08 Mart 2017, 09:18
Puan Ver : Nicole Kidman Kapaklı Türkiye Tanıtımı(9/10)6


Uluslararası medya kuruluşu Global Connection (GC), Türk turizminin tanıtımı amacıyla Rusya ve Almanya'nın etkili gazetele

ile ortak yayına imza attı.



Hollywood sinemasının önde gelen oyuncularından Nicole Kidman'lı kapak ile piyasaya çıkan yayın, Die Welt ve Welt Kompakt ile birlikte Alman okuyucularla buluştu. Yayın, 14 Mart'ta da Pravda ile Rus okuyuculara ulaşacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Nicole  Kidman  Kapaklı  Türkiye  Tanıtımı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER