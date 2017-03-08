NİCOLE KİDMAN KAPAKLI TÜRKİYE TANITIMI
Hollywood sinemasının ünlü ismi Nicole Kidman, Türk turizminin tanıtımı amacıyla yurt dışındaki kimi gazetelerde Türkiye'nin yüzü oldu.
Uluslararası medya kuruluşu Global Connection (GC), Türk turizminin tanıtımı amacıyla Rusya ve Almanya'nın etkili gazetele
ile ortak yayına imza attı.
Hollywood sinemasının önde gelen oyuncularından Nicole Kidman'lı kapak ile piyasaya çıkan yayın, Die Welt ve Welt Kompakt ile birlikte Alman okuyucularla buluştu. Yayın, 14 Mart'ta da Pravda ile Rus okuyuculara ulaşacak.
kaynak:milliyet
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