

Uluslararası medya kuruluşu Global Connection (GC), Türk turizminin tanıtımı amacıyla Rusya ve Almanya'nın etkili gazetele



ile ortak yayına imza attı.







Hollywood sinemasının önde gelen oyuncularından Nicole Kidman'lı kapak ile piyasaya çıkan yayın, Die Welt ve Welt Kompakt ile birlikte Alman okuyucularla buluştu. Yayın, 14 Mart'ta da Pravda ile Rus okuyuculara ulaşacak.







kaynak:milliyet