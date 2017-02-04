NİCKİ MİNAJ BOKS VİDEOSU PAYLAŞTI, 2,5 MİLYON KİŞİ ...
Dünyaca ünlü Rapçi Nicki Minaj, boksa merak sardı. Instagram'dan paylaştığı videoda Amerikan bayraklı boks eldivenleriyle dikkat çeken Minaj'ın videosunu, 2,5 milyona yakın kişi izledi.
Rapçi Nicki Minaj, boksa merak sardı. Amerikan bayraklı boks eldivenleriyle kameraya yumruk sallayan Minaj, Instagram'dan videosunu paylaştı. Minaj'ın kameraya yumruk salladığı videoyu 2,5 milyona yakın kişi izledi.
kaynak:haberler
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