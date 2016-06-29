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nicholas cage 12 yıllık evliliğini bitiyor

NİCHOLAS CAGE 12 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİYOR

52 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Nicholas Cage zor günler yaşıyor. 12 yıldır evli olduğu 32 yaşındaki eşi Alice Kim'le geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı alan Cage, aldatıldığını öğrendi.

Tarih : 29 Haziran 2016, 09:42
Puan Ver : Nicholas Cage 12 Yıllık Evliliğini Bitiyor(6/10)7


 52 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Nicholas Cage zor günler yaşıyor. 12 yıldır evli olduğu 32 yaşındaki eşi Alice Kim'le geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı alan Cage, aldatıldığını öğrendi.



BÜYÜK AŞK 2004 YILINDA BAŞLAMIŞTI



Cage ve Kim, 10 yaşındaki oğulları Kal-El'le birlikte Nevada'da yaşıyorlardı. Nicholas Cage; daha önce aktris Patricia Arquette ve Lisa Marie Presley'le de birlikte olmuştu. Alicia Kim, ünlü aktörle 2004 yılında, Los Angeles'ta garson olarak görev aldığı bir restoranda tanışmış, ikili iki ay sonra nişanlanmaya karar vermişti.



YAKIN ARKADAŞIYLA ALDATTI



Ancak her şey bu kadar güzel giderken Alicia Kim, ünlü aktörü yakın bir arkadaşıyla aldattı. Çift bu olayın medyaya yansımasının ardından ayrı yaşamaya başladı.








Etiketler: Nicholas  Cage  12  Yıllık  Evliliğini  Bitiyor    haber

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