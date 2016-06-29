

52 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Nicholas Cage zor günler yaşıyor. 12 yıldır evli olduğu 32 yaşındaki eşi Alice Kim'le geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı alan Cage, aldatıldığını öğrendi.







BÜYÜK AŞK 2004 YILINDA BAŞLAMIŞTI







Cage ve Kim, 10 yaşındaki oğulları Kal-El'le birlikte Nevada'da yaşıyorlardı. Nicholas Cage; daha önce aktris Patricia Arquette ve Lisa Marie Presley'le de birlikte olmuştu. Alicia Kim, ünlü aktörle 2004 yılında, Los Angeles'ta garson olarak görev aldığı bir restoranda tanışmış, ikili iki ay sonra nişanlanmaya karar vermişti.







YAKIN ARKADAŞIYLA ALDATTI







Ancak her şey bu kadar güzel giderken Alicia Kim, ünlü aktörü yakın bir arkadaşıyla aldattı. Çift bu olayın medyaya yansımasının ardından ayrı yaşamaya başladı.