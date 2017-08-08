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Nice'te oynamayı neden seçtiğini iki kelimeyle açıkladı

NİCE'TE OYNAMAYI NEDEN SEÇTİĞİNİ İKİ KELİMEYLE AÇIKLADI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fransız ekibi Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, "Nice'i tercih ettim çünkü takımın projeleri beni çekti." dedi.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Nice'te Oynamayı Neden Seçtiğini İki Kelimeyle Açıkladı(7/10)3

Kariyerini Fransa Ligi ekiplerinden Nice'te sürdürme kararı alan Wesley Sneijder, tercihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. De Telegraaf gazetesine konuşan Sneijder, transferinde Nice Teknik Direktörü Lucien Favre'ın önemli rol oynadığını dile getirdi.

NİCE'İN PROJELERİ, WESLEY'İ ETKİLEDİ

İsviçreli çalıştırıcının kulübün sportif planı ve projelerini anlatmasının ardından Nice'e gelme kararı aldığını söyleyen Sneijder, rekabet seviyesi yüksek bir lig olması nedeniyle Fransa Ligi'ni tercih ettiğini ifade etti. Hollandalı futbolcu, önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer alabilmek adına için Çin veya ortadoğu ülkelerine gitmeme kararı aldığını kaydetti.

ÖZEL ANTRENÖRLE ÇALIŞTI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kişisel antrenörü ile çalışmalarına devam ettiğini ve fiziki açıdan bir sorunu olmadığını dile getiren Sneijder, Galatasaray ve Istanbul'un hayatında önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Hollandalı yıldız, kendini Türkiye'de hep güvende hissettiğini ve Galatasaray taraftarını unutmayacağını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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