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nice'te bulunan onur büyüktopçu: ben çok iyiyim

NİCE'TE BULUNAN ONUR BÜYÜKTOPÇU: BEN ÇOK İYİYİM

Nice'teki terör saldırısı sırasında olay yerinde olan oyuncu Onur Büyüktopçu'dan haber var. Ünlü oyuncuya dün akşamdan beri ulaşılamıyordu. Ancak Büyüktopçu'dan haber geldi.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 12:31
Puan Ver : Nice'te Bulunan Onur Büyüktopçu: Ben Çok İyiyim(9/10)9


Fransa'nın Nice kentinde 14 Temmuz Fransa Ulusal Günü kutlamaları sırasında meydana gelen terör saldırısında 84 kişi hayatını kaybetti. 'Kiralık Aşk' dizisinde Koriş karakterine hayat veren oyuncu Onur Büyüktopçu da dünyayı sarsan saldırı sırasında oradaydı.



"İNSANLARI TARIYORLAR" DEDİ, TELEFONU KAPATTI



Olay anında menajeri ile telefonla konuşan Büyüktopçu,"İnsanları tarıyorlar, yanımızda ölüyorlar eve sığınacağız gidemiyoruz" dedikten sonra telefonu kapattı.



DÜN AKŞAM DÖNECEKTİ



Geçtiğimiz hafta sevgilisi ile birlikte Nice'e giden Onur Büyüktopçu, 12 günlük tatilin ardından bu akşam Türkiye'ye dönecekti.



BÜYÜKTOPÇU'DAN HABER VAR



Nice'teki terör saldırısı sırasında olay yerinde olan oyuncu Onur Büyüktopçu'dan haber var. Ünlü oyuncuya dün akşamdan beri ulaşılamıyordu. Ancak Büyüktopçu'dan haber geldi. Sevilen oyuncu sosyal medya üzerinden açıklama yaptı: "Arkadaşlar, merak etmeyin. Ben çok iyiyim. Olayın olduğu yerin hemen arkasındaydık. Bu akşam dönüyorum İstanbul'a. Mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Sevgiler."








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