Nice'teki terör saldırısı sırasında olay yerinde olan oyuncu Onur Büyüktopçu'dan haber var. Ünlü oyuncuya dün akşamdan beri ulaşılamıyordu. Ancak Büyüktopçu'dan haber geldi.



Fransa'nın Nice kentinde 14 Temmuz Fransa Ulusal Günü kutlamaları sırasında meydana gelen terör saldırısında 84 kişi hayatını kaybetti. 'Kiralık Aşk' dizisinde Koriş karakterine hayat veren oyuncu Onur Büyüktopçu da dünyayı sarsan saldırı sırasında oradaydı.







"İNSANLARI TARIYORLAR" DEDİ, TELEFONU KAPATTI







Olay anında menajeri ile telefonla konuşan Büyüktopçu,"İnsanları tarıyorlar, yanımızda ölüyorlar eve sığınacağız gidemiyoruz" dedikten sonra telefonu kapattı.



DÜN AKŞAM DÖNECEKTİ







Geçtiğimiz hafta sevgilisi ile birlikte Nice'e giden Onur Büyüktopçu, 12 günlük tatilin ardından bu akşam Türkiye'ye dönecekti.







BÜYÜKTOPÇU'DAN HABER VAR







Nice'teki terör saldırısı sırasında olay yerinde olan oyuncu Onur Büyüktopçu'dan haber var. Ünlü oyuncuya dün akşamdan beri ulaşılamıyordu. Ancak Büyüktopçu'dan haber geldi. Sevilen oyuncu sosyal medya üzerinden açıklama yaptı: "Arkadaşlar, merak etmeyin. Ben çok iyiyim. Olayın olduğu yerin hemen arkasındaydık. Bu akşam dönüyorum İstanbul'a. Mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Sevgiler."