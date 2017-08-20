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Nice'li Futbolcu Gole Sevinirken Formasından Fiyat Etiketi Çıktı

NİCE'Lİ FUTBOLCU GOLE SEVİNİRKEN FORMASINDAN FİYAT ETİKETİ ÇIKTI

Fransız ekibi Nice'de forma giyen Walter'in formasından gol sevinci yaşadığı sırada fiyat etiketi çıktı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 17:20
Puan Ver : Nice'li Futbolcu Gole Sevinirken Formasından Fiyat Etiketi Çıktı(9/10)5

Nice'de forma giyen Remi Walter, attığı gole sevinirken formasının içinden fiyat etiketi çıktı.

Kırmızı-siyahlılar sahasında Guingamp'ı 2-0 mağlup ederken, ev sahibi ekibin ikinci golünü kaydeden Remi Walter'ın gol sevinci sırasında ilginç bir detay göze çarptı.

YENİ FORMAYLA ÇIKTILAR

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sahaya yepyeni bir formayla çıktığı görüldü. Fileleri bulan vuruşunun ardından büyük sevinç yaşayan Walter'ın formasının içinden fiyat etiketi fırladı.

ETİKETİ İÇERİ SOKTU

Futbolcu da koşarken ensesinde hissettiği etiketin farkına vardı. Bir yandan tribünleri selamlarken, bir yandan da eliyle etiketi içeri sokmaya çalışması dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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