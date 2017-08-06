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Nice ile Anlaşan Sneijder, Pazartesi Günü Sağlık Kontrolüne Girecek

NİCE İLE ANLAŞAN SNEİJDER, PAZARTESİ GÜNÜ SAĞLIK KONTROLÜNE GİRECEK

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hangi takıma gideceği merak edilen Wesley Sneijder, Fransız ekibi Nice ile anlaştı. Hollandalı yıldız, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Nice İle Anlaşan Sneijder, Pazartesi Günü Sağlık Kontrolüne Girecek(10/10)6

Nice, Sneijder ile anlaştı! Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni durağı merak edilen Wesley Sneijder konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

HOLLANDALI'NIN YENİ DURAĞI NİCE

Utrecht ve MLS'ten talipleri olan Wesley Sneijder ile yakından ilgilenen bir diğer kulüp olan Nice, Hollandalı yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. F ransız basınında yer alan haberde Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere'nin Wesley Sneijder ile transferi konusunda anlaşmaya vardı. Nice ile anlaşan Sneijder, Nice'ye geldi. Bir pürüz çıkmazsa yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Nice başkanı Rivere ve teknik direktör Lucien Favre daha önce yaptıkları açıklamalarda Wesley Sneijder'e olan ilgilerini açıklamıştı.

Nasri'nin gündemlerinde olmadığını söyleyen başkan Jean-Pierre Rivere, "Nasri kesinlikle gündemimizde değil. Sneijder ise temas halinde olduğumuz bir isim, bu doğru. Ama Nasri ile ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

LUCIEN FAVRE DE AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre de geçtiğimiz günlerde Sneijder konusuna açık kapı bırakmıştı. Favre yaptığı açıklamada "Sneijder çok iyi bir oyuncu, bu konuda kuşku yok. Transfer 31 Ağustos'a kadar devam ediyor. Bu konuda bir girişimimiz olup, olmayacağını göreceğiz" sözlerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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