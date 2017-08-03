NEYMAR'IN REKOR BEDELLE PSG'YE OLAN TRANSFERİ DAVALIK OLUYOR
Neymar'ın, 222 milyon Euro karşılığında PSG'ye transferi davalık oluyor. Dünya tarihine geçecek bu transferin ödemesindeki "cinlik" Barcelona'yı harekete geçirdi.
Tarihin en çok ses getirecek transferi için artık geri sayım başladı... Ancak Neymar'ın transferinde dudak uçuklatacak maddi boyut kadar Barça ile PSG arasındaki ihtilaflı durum da günlerce konuşulacağa benziyor.
FESİH BEDELİ 222 MİLYON EURO
Barcelona'yla yaptığı sözleşmede 222 milyon Euro gibi astronomik bir serbest kalma maddesi bulunan Neymar, Paris Saint- Germain'in bu bedeli ödemeyi kabul etmesiyle İspanyol ekibi ile gerilen bağlarını koparma kararı almıştı.
Sabah'ın haberine göre, Barcelona, rızası dışında gerçekleşecek bu transferi UEFA'ya şikayet edeceğini ilan etti. Üstelik 222 milyon Euro'luk fesih bedelinin ödeme yöntemi de tartışma konusu…
DAVALIK OLACAK
Fransız basınına göre; Katar, 2022 Dünya Kupası elçisi olması karşılığında Neymar'a 300 milyon Euro ödeyecek, bu paranın 222 milyonluk bölümü Barça'ya giderken, kalan 78 milyon Euro'luk kısım Brezilyalı'nın olacak. Fesih işlemlerinin ardından PSG'ye imza atacak olan Neymar, böylece yeni kulübünün Finansal Fair-Play denetiminde zarar görmemesini sağlayacak. Bu durumun davalık olacağı şimdiden kesin ve 222 milyon Euro kadar bu paranın ödeniş biçimi de belli ki daha epey tartışılacak.NEDEN AYRILIYOR?
Neymar'ın Barcelona'yı bırakıp PSG'yi seçmesi için İspanyol basını 4 ana sebep gösteriyor.
1- Messi'nin gölgesinde kalmaktan sıkılan Neymar, Arjantinli yıldızın yeni sözleşme imzalamasının ardından bu durumun 3-4 yıl daha sürmesinin kesinleşmesi üzerine bu kararı aldı.
2- Kariyerinde hiç Altın Top (Ballon d'Or) ödülü bulunmayan Brezilyalı yıldız, hayalini gerçekleştirmek için bu adımı attı.
3- Şu anda Beşiktaş'ta oynayan Adriano ve bu yaz PSG'ye geçen Dani Alves'in Barça'dan ayrılması Neymar'ın kararında etkili oldu.
4- Yıllık 35 milyon Euro değerindeki kontrat da kararı kolaylaştıran bir diğer faktör oldu.
Kaynak: haberinburada
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