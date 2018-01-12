Real Madrid'in uzun bir süredir transfer etmek istediği Neymar eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez'e, Real Madrid'e gelebileceğini fakat takımın 1 numarası olmak istediğini iletti.

Adı uzun bir süredir Real Madrid'le birlikte anılan Neymar hakkında İspanyol basını tarafından dev bir iddia ortaya atıldı.

Madrid kulübünün başkanı Florentino Perez'in açık açık takımda görmeyi istediği yıldız futbolcunun kulüp yönetiminden flaş bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.

RONALDO VE BALE'İN SATILMASINI TALEP ETTİ

İspanyol Don Balon gazetesinin haberine göre Neymar, Real'e transfer olmaya sıcak baktığını ancak bunun karşılığında takımın 1 numarası olmak istediğini ve dolayısıyla Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale'in satılmasını talep ettiğini başkan Perez'e bizzat iletti.

Geçtiğimiz yaz 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olarak tüm zamanların bonservis rekorunu kıran Brezilyalı golcü, yeni takımında 22 maçta 20 gol, 14 asistle oynayarak devasa bir performansa imza attı.

Kaynak: haberinburada