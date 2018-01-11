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Neymar'ın ilginç gol sevincinin sırrı ortaya çıktı

NEYMAR'IN İLGİNÇ GOL SEVİNCİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Amiens maçında attığı golün ardından yaptığı ilginç sevinç için, "Arkadaşımın doğum gününü kutlamak için böyle sevindim." dedi.

Tarih : 11 Ocak 2018, 23:10
Puan Ver : Neymar'ın İlginç Gol Sevincinin Sırrı Ortaya Çıktı(10/10)6

Neymar, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 20. golünü Amiens'e attı. Yıldız oyuncu penaltı golü sonrası kramponunu çıkarıp başının üzerine koyarak ilginç bir sevinç yaşadı. Sosyal medyada da oldukça ilgi çeken bu görüntüler sonrası 10 kişiyle mücadele eden Amiensli oyuncular Neymar'a tepkiliydi. Kimileri de yıldız oyuncunun, Brezilyalı efsane Ronaldo'ya atıfta bulunduğunu düşünüyordu.

"RAKİBE SAYGISIZLIK YAPMAYI AKLIMDAN BİLE GEÇİRMEDİM"

Tartışmalar büyüyünce Neymar maç sonunda sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Gol sevincinin anlamını açıklayan Brezilyalı, Amiens'e saygısızlık yapmayı aklının ucundan bile geçirmediğini, sadece yakın bir arkadaşına doğum günü mesajı gönderdiğini belirtti.

"ARKADAŞIM İÇİN YAPTIĞIM HAREKETİ BAŞKA TARAFA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Neymar mesajında; "Joao Celso Moraes'i tanıyanlar neden bu şekilde sevindiğimi çok iyi biliyor. Tanımayanlar ise arkadaşımın doğum gününü kutlamak için yaptığım hareketi başka yerlere çekmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Neymar'ın bahsettiği arkadaşının fotoğrafları da bu açıklamanın ardından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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