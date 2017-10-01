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Neymar'ı Görmek İçin 3 Ay Öncesinden Bilet Alan Avustralyalı Aile Çifte Şok Yaşadı

NEYMAR'I GÖRMEK İÇİN 3 AY ÖNCESİNDEN BİLET ALAN AVUSTRALYALI AİLE ÇİFTE ŞOK YAŞADI

Avustralyalı bir aile Neymar'ı görmek için 3 ay öncesinden Barcelona maçına bilet almıştı. Neymar'ın transferiyle ilk şoku yaşayan aile, maçın seyircisiz oynanmasıyla ikinci şoku yaşadı.

Tarih : 01 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Neymar'ı Görmek İçin 3 Ay Öncesinden Bilet Alan Avustralyalı Aile Çifte Şok Yaşadı(10/10)6

La Liga'da bugün oynanacak olan Barcelona-Las Palmas maçı Katalonya bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumuyla aynı güne denk geliyor.

Katalonya bölgesinde yaşanan gerginlik sebebiyle maçın önce ertelenmesine karar verilmişti. Ancak daha sonra federasyon maçın seyircisiz oynanmasına karar verdi.

NEYMAR'IN TRANSFERİYLE ŞOK OLDULAR

Avustralya'lı bir aile Neymar'ı görmek için 3 ay öncesinden Barcelona-Las Palmas maçında bilet almıştı. Neymar'ın PSG'ye transfer olmasıyla ilk şoku yaşayan aile buna rağmen maç için Barcelona'ya geldi.

MAÇIN SEYİRCİSİZ OYNANACAK OLMASIYLA YIKILDILAR

Ancak Avustralyalı aile maç günü daha büyük bir şok yaşadı. Referandum dolayısıyla gerginliğin yüksek olduğu maç öncesi İspanya Futbol Federasyonu maçın seyircisiz oynanmasına karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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