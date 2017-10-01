NEYMAR'I GÖRMEK İÇİN 3 AY ÖNCESİNDEN BİLET ALAN AVUSTRALYALI AİLE ÇİFTE ŞOK YAŞADI
Avustralyalı bir aile Neymar'ı görmek için 3 ay öncesinden Barcelona maçına bilet almıştı. Neymar'ın transferiyle ilk şoku yaşayan aile, maçın seyircisiz oynanmasıyla ikinci şoku yaşadı.
La Liga'da bugün oynanacak olan Barcelona-Las Palmas maçı Katalonya bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumuyla aynı güne denk geliyor.
Katalonya bölgesinde yaşanan gerginlik sebebiyle maçın önce ertelenmesine karar verilmişti. Ancak daha sonra federasyon maçın seyircisiz oynanmasına karar verdi.
NEYMAR'IN TRANSFERİYLE ŞOK OLDULAR
Avustralya'lı bir aile Neymar'ı görmek için 3 ay öncesinden Barcelona-Las Palmas maçında bilet almıştı. Neymar'ın PSG'ye transfer olmasıyla ilk şoku yaşayan aile buna rağmen maç için Barcelona'ya geldi.
MAÇIN SEYİRCİSİZ OYNANACAK OLMASIYLA YIKILDILAR
Ancak Avustralyalı aile maç günü daha büyük bir şok yaşadı. Referandum dolayısıyla gerginliğin yüksek olduğu maç öncesi İspanya Futbol Federasyonu maçın seyircisiz oynanmasına karar verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye'nin Tepki Gösterdiği, Abd'nin Sahip Çıktığı Büyükelçi John Bass Kimdir?
- Başbakan Yıldırım'dan Kalkınma Bakanı Elvan'a: Yanlış Yaptıysan Canına Okurum
- Belçika Mahkemesinin Skandal Pkk Kararına, Savcılık İtiraz Etti
- Gülhane'de Otel Yangını! Tramvay Kabataş - Sultanahmet Arasında Durdu
- Facebook Ve Instagram Çöktü!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar