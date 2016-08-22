

Brezilya milli takımının süper starı Neymar, altın madalya sonrası aldığı karar ile şok etkisi yarattı. Ev sahibi oldukları RİO 2016 Olimpiyatlarında futbol kategorisinde altın madalya'nın sahibi olan Brezilya'nin sevinci uzun sürmedi. Olimpiyatlar boyunca ülkesini şampiyonluk yolunda taşıyan isimlerin başında gelen 24 yaşındaki yıldız futbolcu, finalin ardından önemli bir kararın altına imza attı.







Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Barcelona'lı yıldız, kaptanlık görevini bıraktığını resmen açıkladı. Turnuva öncesinde ve devamında özellikle Brezilyalı efsane yıldızlar tarafından kaptanlık yapacak liderlik vasıflara sahip olmadığı nedeniyle eleştirilen Neymar, kaptan olarak altın madalya kazandığı olimpiyatların ardından aldığı bu kararla eleştirilere yanıt vermiş oldu. Neymar'ın Barcelona'dan takım arkadaşı Lionel Messi de Copa America sonrası milli takımı bıraktığını açıklamış ardından ikna edilerek geri dönmüştü.