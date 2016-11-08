

İspanya Ulusal Mahkemesi yargıcı Jose de la Mata, 2013 yılında Brezilya'nın Santos kulübünden İspanya'nın Barcelona kulübüne geçen Neymar da Silva Santos Junior'un transferi sürecinde "yolsuzluk ve sahtekarlık" yapıldığı iddiasıyla dava açılmasını istedi.







Neymar'ın Barcelona'ya transferinde ikinci kez açılan soruşturmayı tamamlayan Jose de la Mata, "yolsuzluk ve sahtekarlık" suçlamalarıyla Neymar, menajerliğini yapan babası, Barcelona kulübünün şimdiki başkanı Josep Maria Bartomeu ve Brezilyalı oyuncunun transfer olduğu dönem başkanlığı yürüten Sandro Rosell ile Barcelona ve Santos kulüplerinin yargılanmasını talep etti. İddianamede, Neymar'ın Santos kulübü ile sözleşmesi devam ettiği sırada, 40 milyon avro karşılığında gelecekte Barcelona'ya transfer olmayı kabul eden bir anlaşmayı 2011 yılında imzaladığı ve bununla "serbest piyasa kurallarının ihlal edildiği" savunuldu.







kaynak:fanatik