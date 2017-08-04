NEYMAR'A VERİLEN 222M EURO'LUK BONSERVİSLE ALINABİLEN ŞEYLER DUDAK UÇUKLATTI
PSG'nin, Neymar'ın transferi için verdiği 222 milyon Euro'luk bonservisle, 58 adet Lamborghini alabilir, uzaya bin kez seyahat edebilir, en pahalı elmastan 3 tane alabilirsiniz.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG), 222 milyon Euro'ya İspanyol kulübü Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı forvet Neymar, "tarihin en pahalı futbolcusu" oldu.
NEYMAR'A VERİLEN BONSERVİSLE NELER ALINABİLİR
1- 58 adet Lamborghini
2- 8 adet F-16
3- 3 adet Boeing 737 yolcu uçağı
4- Uzaya bin kez yolculuk yapabilirsiniz.
5- En pahalı elmastan 3,6 adet
6- 5 bin 940 gemi turuna katılabilirsiniz.
7- Tenisçi Andy Murray'in süper lüks oteli Cromlix Hotel'de 332 bin 773 gece kalabilirsiniz.
8- Dünyanın en pahalı tablosu olan Jean-Michel Basquiat'ın İsimsiz eserinden 2 adet
9- Game of Thrones'un 26 bölümünün yapımcılığını üstelenebilirsiniz.
10- Ömrünüzün sonuna kadar Eyfel Kulesi'ndeki Jules Verne Restaurant'ta yemek yiyebilirsiniz.
11- Harvard'da 4 bin 157 öğrenciye bir yıllık eğitim bursu verebilirsiniz.
Kaynak: haberinburada
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