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Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
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NEYMAR VE MBAPPE'YE 400 MİLYON ÖDEYEN PSG, KANTE İÇİN 110 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK


Neymar ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen PSG, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Tarih : 11 Ekim 2017, 18:30
Puan Ver : Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek(10/10)6

Yaz transfer döneminde kadrosunu, 222 milyon euroluk Neymar ve 180 milyon euroluk Mbappe ile güçlendiren PSG, gelecek yazı şimdiden düşünmeye başladı. Fransız basınının haberine göre; PSG, Kante için Chelsea'ye 110 milyon euroluk transfer teklifinde bulunacak.

THIAGO MOTTA DA GİDİYOR

Geçtiğimiz yaz Blaise Matuidi'yi Juventus'a satan ve Grzegorz Krychowiak'ı West Bromwich Albion'a kiralayan Fransız ekibi, 35 yaşındaki orta sahası Thiago Motta'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

Le Parisien'in haberine göre defansif yönü güçlü ve orta saha direncini artıracak bir ismi kadrosunda görmek isteyen Unai Emery'ye verilen listede N'Golo Kante, Fabinho ve Danilo Pereira gibi isimler yer alıyor.

HEDEF 2018

FFP soruşturması nedeniyle kış transfer döneminde bu transferi yapması zor görünen PSG'nin Portekizli sportif direktörü Henrique şimdiden Kante transferi için nabız yoklamaya başladı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2015 yazında Leicester City'ye transfer olduktan sonra takımıyla tarihi bir şampiyonluk yaşamış ve 36 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Londra ekibiyle de ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Fransız orta saha, kısa süre içerisinde milli takımın değişilmezleri arasına girdi.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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