NEYMAR VE MBAPPE'YE 400 MİLYON ÖDEYEN PSG, KANTE İÇİN 110 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK
Yaz transfer döneminde kadrosunu, 222 milyon euroluk Neymar ve 180 milyon euroluk Mbappe ile güçlendiren PSG, gelecek yazı şimdiden düşünmeye başladı. Fransız basınının haberine göre; PSG, Kante için Chelsea'ye 110 milyon euroluk transfer teklifinde bulunacak.
THIAGO MOTTA DA GİDİYOR
Geçtiğimiz yaz Blaise Matuidi'yi Juventus'a satan ve Grzegorz Krychowiak'ı West Bromwich Albion'a kiralayan Fransız ekibi, 35 yaşındaki orta sahası Thiago Motta'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.
Le Parisien'in haberine göre defansif yönü güçlü ve orta saha direncini artıracak bir ismi kadrosunda görmek isteyen Unai Emery'ye verilen listede N'Golo Kante, Fabinho ve Danilo Pereira gibi isimler yer alıyor.
HEDEF 2018
FFP soruşturması nedeniyle kış transfer döneminde bu transferi yapması zor görünen PSG'nin Portekizli sportif direktörü Henrique şimdiden Kante transferi için nabız yoklamaya başladı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2015 yazında Leicester City'ye transfer olduktan sonra takımıyla tarihi bir şampiyonluk yaşamış ve 36 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Londra ekibiyle de ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Fransız orta saha, kısa süre içerisinde milli takımın değişilmezleri arasına girdi.
Kaynak: Fotomaç
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
- Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
- İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
- Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
- Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar