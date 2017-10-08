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Neymar UEFA'ya Başvurdu: Barcelona'yı Şampiyonlar Liginden Çıkarın

NEYMAR UEFA'YA BAŞVURDU: BARCELONA'YI ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN ÇIKARIN

Barcelona'nın PSG'ye 222 milyon euroya sattığı Neymar, eski kulübünü UEFA'ya şikayet etti: Bana 26 milyon euroluk sadakat bonusunu ödemediler, Şampiyonlar Liginden çıkarın.

Tarih : 08 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Neymar Uefa'ya Başvurdu: Barcelona'yı Şampiyonlar Liginden Çıkarın(6/10)2

Sezon başında 222 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'da PSG'ye transfer olarak gelmiş geçmiş en pahalı futbolcu unvanını kazanan Brezilyalı futbolcu Neymar, UEFA'ya yaptığı başvuruyla herkesi şaşırttı.

Eski takımı Barcelona'yı, 26 milyon euroluk sadakat bonusunu ödemediği için UEFA'ya başvuruda bulunan Neymar, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden çıkarılmasını istedi.

UEFA Neymar'ın bu isteğine olumsuz cevap verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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