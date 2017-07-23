NEYMAR, TÜM JUVENTUS DEFANSINI PARMAĞINDA OYNATARAK GOL ATTI
Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, Juventus ile oynanan hazırlık maçında Juventus'a karşı rakip takımın defansını adeta parmağında oynatarak attığı gol herkesten alkış aldı.
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İspanyol devi Barcelona ile İtalyan ekibi Juventus karşı karşıya geldi.
ARDA 45 DAKİKA FORMA GİYDİ
Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında Barcelona, Arda Turan'ın 45 dakika oynadığı mücadelede Juventus'u Neymar'ın attığı iki golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
TÜM DEFANS DANS ETTİ
İtalyan ekibinin tek golü Chiellini'den gelirken, PSG'ye transferi gündemde olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın tüm Juventus defansına adeta dans ettirerek attığı 2. gol futbolseverler tarafından büyük alkış aldı.
Kaynak: haberinburada
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