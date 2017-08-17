"Altın Top'u kazanmak istiyorsan; sana Altın Top'u kazandıracağım..." İspanyol "Sport" gazetesi, Lionel Messi'nin, takımdan ayrılmaması için Neymar'a işte bu sözü verdiğini öne sürdü...

Habere göre Messi ve Suarez,, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda, Juventus ile oynadıkları maç öncesi, Neymar ile lüks bir otelde bir araya geldi... Hem Messi hem de Suarez, Paris Saint Germain'e gitmemesi için, Neymar'ı ikna etmeye çalıştı.

"FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRIM"

Sport gazetesine göre Messi görüşmede, Neymar'ın daha ön plana çıkması için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi. Messi'nin bu amaçla; "Eğer istediğin Altın Top'sa, sana Altın Top'u vereceğim... Yeter ki bizimle birlikte kal" ifadesini kullandı.

İLK MAÇINDA 1 GOL 1 ASİST

Ancak Neymar'ı ikna etmek mümkün olmadı. Futbol tarihinin en pahalı oyuncusu etiketiyle Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar, ilk maçında 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.

Kaynak: haberinburada