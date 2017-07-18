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NEYMAR İÇİN DÜNYA SPOR TARİHİNE GEÇECEK TEKLİF GELİYOR


Neymar için dünya spor tarihine geçecek teklif geliyor
Tarih : 18 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : Neymar İçin Dünya Spor Tarihine Geçecek Teklif Geliyor(7/10)3

Neymar için çılgın transfer iddiası! İspanyol basınında yer alan son iddialara göre, Paris Saint-Germain, Neymar için 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.

PSG'nin, Neymar için yıllık 30 milyon Euro üzerinden 5 yıllık bir teklif hazırladığı ve Brezilyalı oyuncunun kabul etmesi durumunda 222 milyon Euro'yu Barcelona'nın hesabına yatıracağı kaydedildi.

Bu transfer gerçekleşirse, Neymar, Shangai Shenhua'da 38 milyon Euro yıllık ücreti olan Carlos Tevez'in ardından dünyanın en çok para kazanan 2. oyuncusu olacak.

BARCELONA "İNANMIYOR"

Bu iddiaların üzerine Barcelona'dan ilk açıklama geldi. Barcelona Yöneticisi Robert Fernandez, basın toplantısında, "Neymar için serbest kalma bedelini mi ödeyeceklermiş? Böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Neymar, 2012/14 sezonunda Santos'tan 88 milyon euroluk bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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