NEYMAR, BARCELONA'NIN YENİ TRANSFERİ İLE DALGA GEÇTİ
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Barcelona'nın yeni transferi vatandaşı Coutinho'yu tebrik mesajı yayınlarken arkadaşının saç traşıyla dalga geçmeyi de unutmadı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, vatandaşı Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya transferi sonrasında yaptığı paylaşımla olay yarattı.
COUTINHO İÇİN TEBRİK MESAJI YAYINLADI
Sezon başında Barcelona'dan 222 milyon euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar, Brezilya Milli Takımı'ndan arkadaşı Coutinho'nun Katalan devine transferi sonrası tebrik mesajı yayınladı.
Instagram'daki hikayesinde Coutinho'nun imza töreninden bir fotoğrafını paylaşan Neymar, "Senin için çok mutluyum. Dünyadaki her şeyde başarılar dilerim, eminim çok mutlu olacaksın" ifadelerini kullandı.
"BU SAÇ MODELİ MODA MI?"
Ancak arkadaşına şakayla karışık takılmayı da unutmayan Neymar, "Ve söyle bana, bu saç modeli moda mı?" yazarak Coutinho'nun saç traşıyla dalga geçti.
Barcelona'ya 160 milyon euro bedelle Liverpool'dan transfer edilen 25 yaşındaki Coutinho, "Neymar ile konuştum. Takım, şehir ve soyunma odasıyla ilgili iyi şeyler söyledi" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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