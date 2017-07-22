NEYMAR BARCELONA YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜ: BENİ BIRAKIN, PSG'YE GİDEYİM
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Neymar, kendisini transfer etmek isteyen PSG'ye yeşil ışık yaktı, yönetimle görüşerek "Beni bırakın." dedi.
Dünya transfer gündemini yakından meşgul eden Neymar&PSG flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Barcelona oyuncusunu bırakmak istemezken, 222 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, Katalan ekibinin elini kolunu bağlıyor.
NEYMAR ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ: PSG'YE GİTMEK İSTİYORUM
Neymar'ın babasının geçtiğimiz günlerde PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşme yaptığına dair iddialar ortaya atılırken, Fransız Le Parisien gazetesi bir adım daha ileriye gitti, Neymar'ın bazı takım arkadaşlarına PSG'ye gitmek istediğine dair sözler söylediğini ve yönetimden izin istediğini öne sürdü.
Gerçekleşmesi halinde futbol tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını alması beklenen Neymar'ın, Messi ile birlikte oynamaktan memnun olsa da, lider olabileceği PSG'de, Dani Alves, Thiago Silva gibi isimlerle oynamak istediği belirtiliyor.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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