NEYMAR, 222 MİLYON EURO'YA PSG'DE! PARAYI BAVULLARLA TAŞIDILAR
Neymar, 222 milyon Euro'luk rekor transfer bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye transfer oldu. Neymar'ın avukatları, 222 milyon Euro'yu bavullarla birlikte nakit olarak götürdü.
Neymar, Paris Saint-Germain'de! Merakla beklenen transferde sona gelindi... Barcelona, PSG'nin Neymar için kendilerine 222 milyon Euro ödediğini resmi internet sitesinden açıkladı!
BAVULLARLA GÖTÜRDÜLER
Barcelona'nın yaptığı açıklamada Neymar'ın avukatlarınn, kulübü ziyaret ederek 222 milyon Euro'yu ödediği belirtildi. Katalan kulübü, detayları UEFA'ya aktaracaklarını da kaydetti. Avukatlar, Barcelona'ya 222 milyon Euro'yu bavullarla nakit olarak götürdü.
Brezilyalı yıldızın, Cuma günü Paris'e gitmesi ve PSG ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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