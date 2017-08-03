Neymar, 222 Milyon Euro'ya Psg'de! Parayı Bavullarla Taşıdılar
Hafif Ticari Araçla Çarpışan Otomobil, Ortadan İkiye Ayrıldı
Avrupa'da Milyonlarca Yumurtada Böcek Öldürücü İlaç Çıktı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Alvaro Negredo, İstanbul'a Geldi
Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Sturm Graz Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Tavuk Yüzünden Bıçak Çektiği Babası Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü
Simon Kjaer, Fenerbahçe'yi Ezdi: Şampiyonlar Ligi Seviyesini Özlemiştim
'yenge' Beşiktaş'ın İstediği Yıldıza Seslendi: Beşiktaş'a Gel
Beşiktaş, Transferi Resmen Duyurdu: İlgileniyoruz
5 Kız Öğrenciyi Taciz Eden Kuran Kursu Hocası Tutuklandı
Türkiye Rekoru: Zıpkınla 68 Kiloluk Akya Balığı Avladı
Tuncelili Vatandaşlar 41 Derecelik Sıcaklardan Munzur Çayı'na Girerek Kurtuluyor
İntihardan Son Anda Vazgeçti, Eşinin Önünde Diz Çöküp Özür Diledi
Beşiktaş'ta Kaldırım Üzerinde Köpeğe Sarılarak Uyuyan Çocuğa 'ahbap' Sahip Çıktı
Kurbanlık Besi Danasının Kilosu 20 Tl
Çatıya Çıkan 1 Tonluk Boğa, Ekiplere Ter Döktürdü
Yılmaz Büyükerşen'e Saldıran Emekli Polisin 5 Büfesi Mühürlendi
Öldürülüp Tecavüze Uğrayan İngiliz Modelin Cesedi Mezarından Çıkarıldı
Cimbom'un Yeni Transferi Bu Akşam İstanbul'a Geliyor
Galatasaray, Fernando İle Transfer Görüşmelerine Başlandığını Kap'a Bildirdi

Neymar, 222 Milyon Euro'ya PSG'de! Parayı Bavullarla Taşıdılar

NEYMAR, 222 MİLYON EURO'YA PSG'DE! PARAYI BAVULLARLA TAŞIDILAR

Neymar, 222 milyon Euro'luk rekor transfer bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye transfer oldu. Neymar'ın avukatları, 222 milyon Euro'yu bavullarla birlikte nakit olarak götürdü.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 20:30
Puan Ver : Neymar, 222 Milyon Euro'ya Psg'de! Parayı Bavullarla Taşıdılar(7/10)3

Neymar, Paris Saint-Germain'de! Merakla beklenen transferde sona gelindi... Barcelona, PSG'nin Neymar için kendilerine 222 milyon Euro ödediğini resmi internet sitesinden açıkladı!

BAVULLARLA GÖTÜRDÜLER

Barcelona'nın yaptığı açıklamada Neymar'ın avukatlarınn, kulübü ziyaret ederek 222 milyon Euro'yu ödediği belirtildi. Katalan kulübü, detayları UEFA'ya aktaracaklarını da kaydetti. Avukatlar, Barcelona'ya 222 milyon Euro'yu bavullarla nakit olarak götürdü.

Brezilyalı yıldızın, Cuma günü Paris'e gitmesi ve PSG ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Neymar  222  Milyon  Euro  Ya  Psg  De  Parayı  Bavullarla  Taşıdılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER