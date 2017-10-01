NEYE AİT OLDUĞU BİLİNMEYEN 90 CM'LİK İSKELET, HERKESİ KORKUTTU
Rize'de yaylada gezen adam, 90 cm büyüklüğünde bir iskelet buldu. Hangi canlıya ait olduğu henüz belirlenemeyen kemik bölge halkını korkuttu.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü Yaylası'nda göl kenarındaki bir taşın üstünde bulunan, yırtıcı bir hayvana benzeyen ve ayakları olmayan 90 santimetre boyundaki iskelet yaylacıları korkuttu.
"ÇOCUKLARIMIZ KORKUYOR"
Yaylada gezi sırasında hayvan iskeletini bulan Osman Karaman (41), iskeletin önce timsah veya bir sürüngene ait olduğunu sandığını ancak büyüklüğü ve yapısı nedeniyle başka bir yırtıcı hayvana ait olabileceğini de düşündüğünü söyledi. Koçdüzü yaylasında gezmek için çıktığı düzlük bir alanda gölün yanındaki taşların üstünde bulduğu iskelete yetkililerin incelemesi için dokunmadığını belirten Karaman, "Ne olduğunu bilmediğimiz hayvan iskeleti için endişelendik. Olayı diğer yaylacı komşularımız da öğrendi. Çocuklarımız da oyun oynarken korkuyor" dedi.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Yayladaki vatandaşlar da tedirginliklerini dile getirerek, "Burası yaylalarımıza çok yakın ve ormanlık alan değil, yaylanın içinde bir yer. Bu hayvan buraya nereden geldi bilmiyoruz. Ayakları bulunmadığı için yırtıcı bir hayvan olabileceğini düşünerek korkuyoruz. Yayladaki evlerimizin avlusunda bile dolaşmaya çekiniyoruz. Yetkililerden, içimizi rahatlatacak açıklama yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.
Kaynak: haberinburada
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