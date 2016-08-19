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nexus marlin antutu'da görüldü!

NEXUS MARLİN ANTUTU'DA GÖRÜLDÜ!

Google'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonlarından bir tanesi olan Nexus Marlin AnTuTu isimli performans testinde listelendi. İşte detaylar.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 09:43
Puan Ver : Nexus Marlin Antutu'da Görüldü!(0/10)


Google'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonlarından bir tanesi olan Nexus Marlin AnTuTu isimli performans testinde listelendi. İşte detaylar.



Google, son bir yıldır HTC ile olan yakın ilişkilerini önümüzdeki aylarda daha fazla ilerletecek. Firmadan bu yıl, geçen yıl olduğu gibi, iki yeni Nexus serisi cihaz bekleniyor. Bunlardan bir tanesi olan Nexus Marlin AnTuTu'da karşımıza çıktı.



Nexus Marlin AnTuTu verileri



AnTuTu, mobil cihazların performansını değerlendirmenin haricinde Geekbench gibi aynı zamanda listeleme de yapıyor. Yani mobil cihazların teknik özelliklerini listeliyor. AnTuTu'nun yeni konuğu merakla beklenen Nexus Marlin oldu.



“Marlin” ismi telefonun kod adı olarak biliniyor. HTC tarafından üretileceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Ancak donanımsal özellikler konusundaki gizem halen ortadan kalkmış değil. AnTuTu verileri, söylentileri büyük ölçüde doğruluyor.



Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi Nexus Marlin, Qualcomm Snapdragon 820 yongasıyla birlikte gelecek. 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 13 MP arka ve 8 MP ön kamera gibi bilgiler de paylaşılmış. Telefonun GPU tarafında Adreno 530 olacağı iddia ediliyor.



5.5 inç büyülükteki QHD çözünürlüğe sahip ekranın AMOLED panel olması bekleniyor. İşletim sistemi tarafında ise Android 7.0 Nougat bekleniyor. Detaylar şimdilik bu kadar. Nexus Marlin hakkındaki söylentiler artık giderek belirginleşiyor. Tüm dedikodular aynı özellikleri işaret ediyor.



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Etiketler: Nexus  Marlin  Antutu  Da  Görüldü    haber

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