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nexus 6p samsung'u reddetti!

NEXUS 6P SAMSUNG'U REDDETTİ!

Google Etkinliğinde karşımıza çıkan Google – Huawei ortaklığı olan ürün Nexus 6P neden Samsung'u reddetti? Konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

Tarih : 06 Ekim 2015, 10:27
Puan Ver : Nexus 6P Samsung'u Reddetti!(0/10)


Google Etkinliğinde karşımıza çıkan Google – Huawei ortaklığı olan ürün Nexus 6P neden Samsung'u reddetti? Konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.



Huawei önceki Nexus modellerinde Samsung ile bir anlaşma gerçekleştirmişti. Bu anlaşmayla beraber Huawei model telefonlarda, Samsung'un Super AMOLED ekran paneli kullanılıyordu.



Bu ekranlarda meydana gelen sıkıntılardan dolayı Huawei yaka silkmişe benziyor ve yeni model Huawei Nexus 6P'de, Samsung ile çalışmayı reddetti.



Samsung hâlen Dünyada geniş bir telefon kategorisine sahip bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Şirket hâlen Dünyadaki en önemli ekran panellerini üretmekte.



Çoğu telefon üreticisi hâlen Samsung'un ekran üretimine karşı hayranlık duymakta. Lakin bu ekran panelinden bir tek Google etkilenmemişe benziyor.



Konuyla ilgili bilgileri Reddit sitesinden aldık. Nexus 6P'nin üretiminde bazı modellerde sorunlar çıkmış. Sorunların kaynağını Samsung'un ürettiği ekran panelleri oluşturuyor.



Bu ekran panelinin telefona yerleştirilirken yapıştırılma durumunda telefonun devrelerinin hasar gördüğünü belirten Redditor, bundan dolayı Google'ın, Samsung ekran panelinden vazgeçtiğini belirtiyor.



Redditorlar konuyla ilgili bilgileri Google üyesi Hiroshi Lockheimerdan aldıklarını belirtiyor. Sorunun bir diğer kaynağını da beyaz renk gaması oluşturuyor.



Bu gama problemini Google Mühendislerinin üstesinden geldiği söylense de telefondaki sorunlar ve üretim Google'ı bir hayli zorlamış. Hal böyle olunca da gelecek yıl Samsung panelin Huawei'de yer almayacağını şimdiden söyleyebiliriz.



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Etiketler: Nexus  6P  Samsung  U  Reddetti    haber

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