Bir dönemin daha sonu geldi. Google eski göz ağrısı ve amiral gemisi telefonu Nexus 6'nın, fişini çekmeye hazırlanıyor.



Bir dönemin daha sonu geldi. Google eski göz ağrısı ve amiral gemisi telefonu Nexus 6'nın, fişini çekmeye hazırlanıyor.



Eğer telefonunuz sürekli güncel olsun istiyorsanız, root benzeri çözümlerden uzak duran tüketiciler arasındaysanız ve Google Nexus 6 telefon sahibiyseniz; yeni bir akıllı telefon aramaya başlamanın vakti geldi demektir.



2014 yılında Google ve Motorola işbirliği ile kullanıcılarla buluşan Nexus 6'ya, Ekim ayından sonra yazılım desteği sağlanmayacak.



Maalesef yaşam destek ünitelerinin pili çekilen cihazlar ptablet ile de sınırlı değil. Nexus 9'a yine Ekim 2016'da destek kesilirken; Nexus 6P ve Nexus SX, 2017 yılının Eylül ayına kadar hayatta kalacak.



Google, piyasaya sürdüğü her akıllı telefonuna, piyasaya sürülüş tarihinden itibaren 18 ay yazılım desteğini garanti ediyor.



Nexus 6 büyük beklentilere rağmen istenen başarıyı yakalayamadı. 6 inçlik tablet-telefon; 2560×1440 piksel QHD AMOLED ekran, 3 GB RAM, 2.7 GHz Qualcomm Krait 450, Adreno 420 grafik yongası kablosuz şarj gibi, 2 yıl öncesine göre üstün yeteneklerine rağmen; rakibi Samsung Galaxy Note tarafından ekarte edildi. Evet Samsung Galaxy Note 4'den daha büyüktü ama daha iyi değildi.



