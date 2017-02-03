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nextbit de razer ailesine katıldı

NEXTBİT DE RAZER AİLESİNE KATILDI

Oyuncular için önde gelen global yaşam tarzı markası Razer, Nextbit Systems Inc.'ın varlıklarının çoğunluğunu satın aldığını ve Nextbit'in yönetici kadrosuyla çalışanlarını kendi renklerine bağladığını duyurdu.

Tarih : 03 Şubat 2017, 10:15
Puan Ver : Nextbit De Razer Ailesine Katıldı(5/10)3


Oyuncular için önde gelen global yaşam tarzı markası Razer, Nextbit Systems Inc.'ın varlıklarının çoğunluğunu satın aldığını ve Nextbit'in yönetici kadrosuyla çalışanlarını kendi renklerine bağladığını duyurdu.



Ocak ayının başında sağlanan anlaşma ve satın almanın finansal detayları açıklanmadı. Yönetim ve çalışanlar şirkette kalacak; firmalar, akıllı telefon Robin'i desteklemeye ve Android ekosistemini zenginleştirmeye yönelik çalışmalarına devam edecekler. “ Nextbit, mobil alandaki en etkileyici şirketlerden biri” diyen Razer Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan şu açıklamayı yaptı; “Razer olarak, teknolojimizle, tasarım ve inovasyon yeteneğimizle domine edebileceğimiz kategorilere sahip sektörlere girip oraların havasını değiştirme konusunda kayıtlı başarılarımız var, tıpkı bilgisayar çevre birimleri ve dizüstü kategorileri gibi. Nextbit'in Razer'a taşıyacağı yetenek havuzuyla birlikte, yeni alanlarda havayı değiştirme ve işimizi büyütme konusunda çok istekliyiz.”



Razer'a göre, Nextbit kendi yönetim kadrosu altında bağımsız bir iş ünitesi olarak çalışmaya devam edecek ve ana şirketin devam etmekte olan operasyonu dışında işleyecek. Daha da ötesinde; Nextbit teknoloji dünyasında büyük merak uyandıran Robin isimli akıllı telefonu için ürün desteği ve yazılım güncellemeleri sunmaya devam edecek.



Nextbit Systems Inc. kurucu ortağı ve CEO'su Tom Moss'un konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde; “Daha geniş bir kitleye ulaşmak ve misyonumuzu devam ettirmek için, daha büyük bir markaya katılmaya karar verdik. Ne şanslıyız ki Razer'da bizim, cihazlarımızın yapabileceklerinin sınırlarını zorlamak üzerine olan ortak değerlerimizi bulduk.”



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