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news republic satılacak

NEWS REPUBLİC SATILACAK

En popüler haber uygulamalarından biri olan News Republic, Çinli girişim Cheetah Mobile tarafından satın alınmaya çok yakın.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 10:49
Puan Ver : News Republic Satılacak(0/10)


En popüler haber uygulamalarından biri olan News Republic,  Çinli girişim Cheetah Mobile tarafından satın alınmaya çok yakın.



 



İnternet dünyasının en çok tercih ettiği popüler haber uygulamalarından biri olan News Republic, Çinli girişim Cheetah Mobile tarafından satın alınmaya çok yakın.



Toplam olarak 1650 farklı kaynağı olan, 37 dilde yayın gerçekleştiren ve 40 farklı ülke için özel yayınlar yapan bir uygulama News Republic. En son Hindistan sınırları içerisinde 29 yayıncı ile işbirliği yapmasının ardından, GSMA 2016 Asya ödüllerinde en iyi uygulama olmuştu.



Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri popüler olan haberleri gösterim kullanıcılara bildirim göndermesi. Bunun yanında paylaşılan haberler web üzerinden de belirli bir şablon dahilinde okunabilmeye olanak sağlıyor. Hatta uygulama HTC, Huawei gibi büyük üreticilerin telefonlarında yüklü olarak kullanıcılara sunuluyordu.



Firmayı satın almak isteyen Çinli girişim Cheetah Mobile, en çok Battery Doctor ve Clean Master gibi uygulamalarıyla tanınıyor. Geçen yıl 170 milyon dolar civarı gelir elde eden şirket eğer satın alma onaylanırsa 57 milyon dolar bir tutarı ödemek zorunda kalacak.



Yemeksepeti yılın ilk yarısında yüzde 69 büyüdü








Etiketler: News  Republic  Satılacak    haber

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