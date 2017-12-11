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New York'taki Patlama Anı Kamerada!

NEW YORK'TAKİ PATLAMA ANI KAMERADA!

ABD'nin New York kentinde otobüs istasyonunda meydana gelen başarısız intihar saldırısı ve meydana gelen küçük çaplı patlamaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : New York'taki Patlama Anı Kamerada!(5/10)1

ABD'nin New York kentindeki Port Authority Otobüs istasyonuna boru bombasıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay anına ait görüntüler de çıktı.

20'Lİ YAŞLARDA İNTİHAR BOMBACISI

Saldırganın Brooklyn'den 20'li yaşlarda bir intihar bombacısı olduğu, iki bombası olduğu ve sadece birinin patladığı aktarıldı.

NEW YORK VALİSİ: OLAY TERÖR SALDIRISI

Saldırının ardından bir açıklama yapan New York Valisi Andrew Cuomo, saldırının terör bağlanısı olduğunu ve amatör bir bomba düzeneğiyle gerçekleştirilen başarısız bir saldırı girişimi olduğunu açıkladı.

EN AZ 4 YARALI

ABD polisi, olayda 4 kişinin yaralandığını, bir şüphelinin de yaralı olarak gözaltına lındığını açıkladı.

Ancak yaralılar arasında durumu ağır kimse bulunmuyor.

Patlamanın ardından New York metrosunun A,C ve E hatlarının boşaltıldığı bildirildi.

İNSANLARIN ARASINDA PATLADI

Ortaya çıkan görüntülerde ise bombanın insanların arasında patladığı görülüyor. Patlamaın etkisiyle ortalığı toz bulutu kaplıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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