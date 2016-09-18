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new york'ta patlama meydana geldi

NEW YORK'TA PATLAMA MEYDANA GELDİ

ABD'nin New York kentinde meydana gelen patlamada yaralanların sayısının 29'a çıktığı bildirildi.

Tarih : 18 Eylül 2016, 11:18
Puan Ver : New York'ta Patlama Meydana Geldi(6/10)5


New York Polis Teşkilatı (NYPD), Manhattan'ın turistik Chelsea  semtinde 23. caddede meydana gelen patlamada yaralananların sayısının 29'a  çıktığını, yaralılardan birinin durumun ciddi olduğunu duyurdu.



Patlamanın ardından olay yerine giden New York Belediye Başkanı Bill  de Blasio, gazetecilere yaptığı açıklamada  "kasıtlı bir saldırı" olduğunu ancak  patlamanın terör bağlantılı olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını söyledi








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