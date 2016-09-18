NEW YORK'TA PATLAMA MEYDANA GELDİ
ABD'nin New York kentinde meydana gelen patlamada yaralanların sayısının 29'a çıktığı bildirildi.
New York Polis Teşkilatı (NYPD), Manhattan'ın turistik Chelsea semtinde 23. caddede meydana gelen patlamada yaralananların sayısının 29'a çıktığını, yaralılardan birinin durumun ciddi olduğunu duyurdu.
Patlamanın ardından olay yerine giden New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, gazetecilere yaptığı açıklamada "kasıtlı bir saldırı" olduğunu ancak patlamanın terör bağlantılı olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını söyledi
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